Kuir Kıbrıs Derneği, Dizdarlı’yı Ziyaret Etti

Kuir Kıbrıs Derneği (KKD), Ceza Yasası’nın toplumsal cinsiyet eşitlikçi bir şekilde değiştirilmesinin 3. yıldönümü kapsamında Yüksek Kamu Denetçisi Emine Dizdarlıyı ziyaret etti.

KKD CUMA GÜNÜ “NEFRET DA DEĞİŞİR” ADLI PANEL DÜZENLEYECEK

Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Kuir Kıbrıs Derneği (KKD), Ceza Yasası’nın toplumsal cinsiyet eşitlikçi bir şekilde değiştirilmesinin 3. yıldönümü kapsamında Yüksek Kamu Denetçisi Emine Dizdarlıyı ziyaret etti.

KKD Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistleri, Dizdarlı’ya derneğin faaliyetleri ve panel hakkında bilgi verdi. KKD’nin uygulayıcı ortağı olduğu ‘Konuşulmayan Projesi’ çerçevesinde yayınlanan kampanya panoları ve 17 Mayıs Homofobi ve Transfobi Karşıtı Hafta sırasında karşılaşılan nefret temelli saldırı ve söylemlere de dikkat çekildi.

Ziyaretle ilgili açıklamada ayrıca dernek tarafından cuma günü yapılacak “Nefret da değişir” konulu panel hakkında bilgi verildi. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) lokalinde gerçekleşecek panel saat 19.00’da başlayacak.

(UG/FEZ)