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03 Şubat 2017 Cuma 12:11

Kuir Kıbrıs Derneği: “çocukların Cinsel İstismarı Şiddet Türüdür Ve Suçtur”

Kuir Kıbrıs Derneği, çocukların, adil olmayan dünyada, ezilen ve sömürülen kesimlerin başında geldiğini, çocukların, yalnızca korunması gereken nesneler değil, hakları olan özneler olduğunu belirtti.

Kuir Kıbrıs Derneği: 'çocukların Cinsel İstismarı Şiddet Türüdür Ve Suçtur”
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Lefkoşa, 3 Şubat 17 : Kuir Kıbrıs Derneği, çocukların, adil olmayan dünyada, ezilen ve sömürülen kesimlerin başında geldiğini, çocukların, yalnızca korunması gereken nesneler değil, hakları olan özneler olduğunu belirtti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, çocukların cinsel istismarının BM’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’ni ihlal ettiği bir cinsel şiddet türü, bir suç olduğu ve pedofili olmadığı ifade edildi.

Pedofilinin ruhsal bir rahatsızlık olduğu belirtilen açıklamada, bu terim ve tanının yalnızca uzmanlar tarafından kullanıldığının altı çizilerek, çocuklara yönelik şiddet vakalarında “pedofili” kelimesini kullanmanın saldırıda bulunan kişilerin hastalıkları olduğunu ve bunu, uyguladıkları şiddete bahane olarak göstermesine yol açabileceği kaydedildi.

FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME

Çocukların cinsel saldırılara maruz kalışının ve engellenmeyişinin en önemli sebeplerinden birinin, eğitim sektöründeki eksiklikler olduğu savunulan açıklamada, cinsel istismar içeren davranışlar ve içermeyen davranışlar hakkında çocuklara ve ailelere daha fazla farkındalık çalışmaları yürütülmelisinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, buna bağlı olarak, eğitimcilerin de cinsel ve her türlü istismara uğramış ve uğrama potansiyeli olan çocuklara nasıl yardım edebileceği konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri gerektiği, ayrıca, çocukların para kazanmak zorunda hissetmesinin, yoksulluğun ve marjinalleştirmenin de önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, çocuğun para kazanma zorunluluğu hissetmesinin onu daha fazla istismara açık bir konuma getireceği de ifade edildi.

(RU/GÜL)

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