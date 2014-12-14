Kudret Özersay Haspolat, Sütlüce, Nergisli Ve Paşaköy’ü Ziyaret Etti

ÖZERSAY: “BÖLEN DEĞİL BİRLEŞTİREN, YENİ BİR SİYASİ LİDERLİK GEREKLİ”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay köy ziyaretlerine devam ediyor.

Bu çerçevede Haspolat, Nergisli, Sütlüce ve Paşaköy’de vatandaşlarla bir araya gelen Özersay vatandaşların sorunlarını dinleyerek, sorunların çözümü konusundaki düşüncelerini ve Cumhurbaşkanlığı konusundaki vizyonunu anlattı.

Özersay Nisan 2015’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kıbrıs Türkünün kendi geleceğine sahip çıkacağına inandığını söyledi.

Özersay “Partizanlık ve adam kayırmacılıkla ülkenin geldiği nokta ortadadır. Artık vatandaşı siyasi görüşüne göre ya da partisine göre bölen değil, ortak bir paydada birleştirebilen yeni bir siyasi liderliğe ihtiyacımız vardır. İnsanların siyasi geçmişine veya partisine bakmaksızın herkese eşit mesafede duracağım. Zaten ancak bu şekilde adil bir idare sağlanabilir” dedi.

Başta Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve üyelikleri olmak üzere artık ülkede siyasi atamalara son verilmesi gerektiğini ileri süren Özersay, “Bunu yaparak devlette işe girişlerde bugüne değin yapılan adam kayırmacılığı önlemekte, sistemin bu yanlışlığını bir yerden değiştirmeye başlamakta kararlıyım. Zaten bunu yapabilmek için gerçek anlamda bağımsız bir aday olmak gerekir, sözde bağımsız değil” dedi.

Artık kimsenin vatandaşı Kıbrıs sorunuyla ilgili popülist söylemlerle ve hamasetle kandıramayacağını kaydeden Özersay, bu yapıyı hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun ülkenin geleceğini düşünen vatandaşların değiştireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı makamının Anayasadan ve yasalardan kaynaklanan yetkileri olduğunu, 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göreve gelmesi durumunda siyasi liderlik göstererek iç sorunların çözülmesi için Meclisi harekete geçireceğini, Bakanlar Kurulu tarafından bazı alanlarda yapılacak yanlışlara da müsaade etmeyeceğini anlatan Özersay, “Hükümeti işinin ehli olan, geçmişi temiz olan kişileri müdür ve müsteşar yapmaya fakat bu türden atamaları da olabildiğince az, sınırlı tutmaya teşvik edeceğini söyledi.

Bugüne değin “müşavirler ordusu” yaratarak ülkenin ve vatandaşa ait paranın boşu boşuna harcanmasına, israf edilmesine neden olunduğunu savunan Özersay, “Göreve gelmem durumunda kimse benden yeni müşavir yaratacak bir atamaya imza koymamı beklemesin” dedi.

KAN BAĞIŞINDA DA BULUNDU

Bölge ve köy ziyaretleri sırasında Nergisli köyünden geçerek düzenlenen kan bağışı kampanyasına da katılan Özersay ve ekibindeki gönüllüler organizasyonu düzenleyen köy muhtarı ve azalarını tebrik etti.

Burada kısa bir konuşma yapan Özersay Nergisli’de ülkenin en genç muhtarının olduğunu ve azaların da gençlerden oluştuğunu görmekten mutlu olduğunu, genç ve dinamik beyinlerin artık bu ülkenin yönetiminde önlerinin açılması gerektiğini vurguladı.