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16 Kasım 2017 Perşembe 09:34

KÜÇÜKKAYMAKLILI 3 KAYIP ŞEHİT YARIN DEFNEDİLİYOR

KÜÇÜKKAYMAKLILI 3 KAYIP ŞEHİT YARIN DEFNEDİLİYOR
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Tekke Bahçesi’ndeki kazılarda kalıntıları bulunan 1963 kayıplarından Küçükkaymaklılı Kemal Koççino(Goççino), Mehmet Koççino (Goççino) ve Hüseyin Mustafa Vreççalı, yarın defnediliyor.

Küçükkaymaklılı üç kayıp şehit için 10.00’da Küçükkaymaklı Camii’nde cenaze namazı kılınacak; ardından Tekke Bahçesi’nde askeri tören düzenlenerek toprağa verilecekler.

Camide, aile adına Sevgi Alibaba ile Ali Zeybekoğlu’nun yapacağı konuşmaların ardından cenaze namazı kılınacak. Tekke Bakçesi’ne intikalin ardından saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak ve bayrak aileye teslim edilecek.

1963’teki olaylar sırasında 25 Aralık 1963’te Küçükkaymaklı’dan kaçarak Hamitköy’e sığınan Kıbrıslı Türkler arasında bulunan Kemal ve Mehmet Koççino ile Hüseyin Mustafa Vreççalı, ertesi sabah hayvanlarını yedirmek üzere yeniden Küçükkaymaklı’ya gittikten sonra bazı Rumlar tarafından kaçırılarak öldürülmüş ve kaybedilmişti.


Üç kayıp şehidin kalıntıları, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazılarıyla bulunarak kimliklendirilmişti. 
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