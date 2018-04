Küçüker teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından Türkiye’ye gitmek için çıkış yapmak giden ve orada bulunan Duty-Free dükkânlarından alış veriş yaptıktan sonra ödeme için kasaya sahte ABD doları vermesi üzerine tespit edilip tutuklanan zanlı Osman Küçüker dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Osman Küçüker’in 11 Nisan tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Ercan Havaalanında yolcu olarak bulunduğu sırada havaalanı içerisinde faaliyet gösteren Adem Kaner Duty-Free isimli iş yeri içerisinde yapmış olduğu alışverişe karşılık tasarrufunda bulunan ve sahte olduğunu bildiği 2 adet 50 ABD Dolarını görevli personele vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis kasa görevlisinin paranın sahte olduğunu anlaması üzerine görevli polis memuruna durumu aktardığı ve olayın akabinde tespit edilen zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Can tutuklanan zanlının üzerinde yapılan aramada 3 adet daha sahte 50 ABD Dolar nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirterek aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.