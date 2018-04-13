Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109604
ALTIN
176.913
DOLAR
4.0864
STERLİN
5.8317
EURO
5.0354
Kenevir zanlıları teminata bağlandı
Kenevir zanlıları teminata bağlandı
Küçüker teminata bağlandı
Küçüker teminata bağlandı
Lefkoşa’daki Gece Kulüplerine mahkemeden red
http://www.kibrismanset.com/guncel/garcia-4-gun-daha-tutuklu-kalacak-h200079.html
KAYIP ARANIYOR!
KAYIP ARANIYOR!
banner256
Flaş Haber
KAYIP ARANIYOR!
Kapat

Küçüker teminata bağlandı

Küçüker teminata bağlandı

13 Nisan 2018 Cuma 16:20
Küçüker teminata bağlandı
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından Türkiye’ye gitmek için çıkış yapmak giden ve orada bulunan Duty-Free dükkânlarından alış veriş yaptıktan sonra ödeme için kasaya sahte ABD doları vermesi üzerine tespit edilip tutuklanan zanlı Osman Küçüker dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Osman Küçüker’in 11 Nisan tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Ercan Havaalanında yolcu olarak bulunduğu sırada havaalanı içerisinde faaliyet gösteren Adem Kaner Duty-Free isimli iş yeri içerisinde yapmış olduğu alışverişe karşılık tasarrufunda bulunan ve sahte olduğunu bildiği 2 adet 50 ABD Dolarını görevli personele vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis kasa görevlisinin paranın sahte olduğunu anlaması üzerine görevli polis memuruna durumu aktardığı ve olayın akabinde tespit edilen zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Can tutuklanan zanlının üzerinde yapılan aramada 3 adet daha sahte 50 ABD Dolar nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirterek aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Adem Kaner Duty-FreeSahte DolarOsman Küçüker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VAKIFLAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSAOĞULLARI, ATALAY’I ZİYARET ETTİ
VAKIFLAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSAOĞULLARI, ATALAY’I ZİYARET ETTİ
ERHÜRMAN: “PROTOKOLDE SOYUT ÖNGÖRÜLER OLMAYACAK…ETAP ETAP İLERLENECEK”
ERHÜRMAN: “PROTOKOLDE SOYUT ÖNGÖRÜLER OLMAYACAK…ETAP ETAP İLERLENECEK”
ATAOĞLU, 21. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİNDE CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA EŞLİK ETTİ
ATAOĞLU, 21. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİNDE CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA EŞLİK ETTİ
ATAOĞLU: “ÇEVREYE DUYARLILIK ARTACAK”
ATAOĞLU: “ÇEVREYE DUYARLILIK ARTACAK”
KTİMB VE OSEOK: “ÇÖZÜM SÜRECİNİN TIKANMASININ KİMSEYE FAYDASI YOK”
KTİMB VE OSEOK: “ÇÖZÜM SÜRECİNİN TIKANMASININ KİMSEYE FAYDASI YOK”
SAĞLIK BAKANI BESİM FİZYOTERAPİSTLERİ KABUL ETTİ
SAĞLIK BAKANI BESİM FİZYOTERAPİSTLERİ KABUL ETTİ
YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ BURS ALMAYA HAK KAZANANLARI DOSYA İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMAYA ÇAĞIRDI
YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ BURS ALMAYA HAK KAZANANLARI DOSYA İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMAYA ÇAĞIRDI
ŞAHALİ: “OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARDA YAŞANABİLECEKLERE KARŞI TEDBİR ALINDI”
ŞAHALİ: “OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARDA YAŞANABİLECEKLERE KARŞI TEDBİR ALINDI”
“OKUL ÜCRETLERİNİN TL’YE ENDEKSLENMESİ GÜNDEMDE”
“OKUL ÜCRETLERİNİN TL’YE ENDEKSLENMESİ GÜNDEMDE”
BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU İLE ALSANCAK BELEDİYESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU İLE ALSANCAK BELEDİYESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim