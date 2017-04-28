Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Yönelik Kredili Arpa Uygulaması Uzatıldı

Küçükbaş hayvan üreticilerinin kredili arpaya gösterdiği talebin uygulamanın sürdürülmesinin gerektiğini gösterdiği kaydedilen açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na Birliğin süreyi uzatma talebine verdiği olumlu cevaptan dolayı teşekkür edildi.

KKTC Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, küçükbaş üreticilerine yönelik kredili yemlik arpa uygulamasının Birliğin girişimleri neticesinde Nisan sonundan Mayıs sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.