Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107479
ALTIN
171.951
DOLAR
4.0437
STERLİN
5.5794
EURO
4.8927
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hurdacılar 3 gün daha tutuklu kalacak
HURDACILAR 3 GÜN DAHA TUTUKLU...
Akın tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
32 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı
HUZUR OPERASYONU
banner256
Flaş Haber
Akın tutuklu yargılanacak
Kapat

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği: “5 Kuruşluk Artış Kabul Edilebilir Değil”

Lefkoşa, 27 Nisan 18 : Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin süt fiyatlarına yaptığı sembolik 5 kuruşluk artışın kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği: “5 Kuruşluk Artış Kabul Edilebilir Değil”

Lefkoşa, 27 Nisan 18 : Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin süt fiyatlarına yaptığı sembolik 5 kuruşluk artışın kabul edilebilir olmadığını belirtti.

27 Nisan 2018 Cuma 15:11
Küçükbaş Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği: “5 Kuruşluk Artış Kabul Edilebilir Değil”

Lefkoşa, 27 Nisan 18 : Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin süt fiyatlarına yaptığı sembolik 5 kuruşluk artışın kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Birlik, yem fiyatlarına yapılan yüzde 20 oranındaki artıştan sonra süte yapılan 5 kuruşluk zammın Türkçesi’nin  “Aç kalın, yok olun” umurumuzda değilsiniz olduğunu savundu.

banner223
Birlik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bu devleti idare edenler şunu unutmasın ki bu adaletsiz düzene son vermezlerse 10 sene sonra içeceğimiz süt, yiyeceğimiz hellim ve yiyeceğimiz et ithal edilecek ve binlerce üreticide hayvanlarını satacağı için devlet kapısındaki işsizler kervanına katılacak. Sabrımız tükendi dayanacak gücümüz kalmadı. Biz her zaman diyalog yolu ile çözümden yanayız ama görünen o ki yetkililer halimizi anlamıyor, sesimizi duymak istemiyor. Demek ki sesimizi eylemlerle duyurmamızı istiyorlar. Bizi buna zorlamasınlar.”

(AK/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şefik Hukukçulara çağrı yaptı!
Şefik Hukukçulara çağrı yaptı!
Kıbrıs Barış Konseyi, Sol Hareket’i Ziyaret Etti
Kıbrıs Barış Konseyi, Sol Hareket’i Ziyaret Etti
Ctp, Kore’nin Birleşmesinin Tüm Coğrafyalarda Olumlu Etki Yaratmasını Diledi
Ctp, Kore’nin Birleşmesinin Tüm Coğrafyalarda Olumlu Etki Yaratmasını Diledi
Abonelerin Dikkatine... Haber Bültenimizdeki 41 Numaralı “uluslararası Üniversiteler Arası Arama-kurtarma Oyunları 2018 Başladı
Abonelerin Dikkatine... Haber Bültenimizdeki 41 Numaralı “uluslararası Üniversiteler Arası Arama-kurtarma Oyunları 2018 Başladı" Haberine Düzeltme...
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
DP’li Kadınlar Farklı Gelişim Gösteren Çocuklarla Birlikte Çilek Topladı!
DP’li Kadınlar Farklı Gelişim Gösteren Çocuklarla Birlikte Çilek Topladı!
Pazartesi, Günün İlk Saatlerinde Lefkoşa Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılacak
Pazartesi, Günün İlk Saatlerinde Lefkoşa Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılacak
Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Derviş Özgöray'dan hayvan sağlığı açıklaması!
Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Derviş Özgöray'dan hayvan sağlığı açıklaması!
"Meclis Başkanı Uluçay, KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni Ziyaret Etti"
"Meclis Başkanı Uluçay, KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni Ziyaret Etti"
Gönyeli-yenikent Yolu Pazar Sabahından Pazartesi Sabahına Kadar Trafiğe Kapalı Olacak!
Gönyeli-yenikent Yolu Pazar Sabahından Pazartesi Sabahına Kadar Trafiğe Kapalı Olacak!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim