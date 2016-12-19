Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Aralık 2016 Pazartesi 13:25

Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Hibe Arpa Verilecek

Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Hibe Arpa Verilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNE HİBE ARPA VERİLECEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik hibe arpa verileceğini duyurdu. Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, 20 Aralık itibarıyla küçükbaş hayvan üreticilerine hayvan başına 15 kg olmak üzere ve bir üreticiye 7.5 tonu geçmemek kaydıyla arpa hibesi verilmesine başlanacağını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, kurak bir yılın geride bırakıldığına vurgu yaparak, hükümetin üretici dostu kimliğine uygun olarak, küçükbaş hayvan üreticilerine destek olmak ve hayvanlarının beslenmesine katkı koymak amacıyla, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik hibe arpa uygulamasına başlanacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, tarım sektörünün sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir üretimin sağlanabilmesi için Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini ve imkanlar çerçevesinde üreticilere destekler sağladıklarını kaydetti.

Açıklamada, söz konusu uygulama için üreticilerin Haziran ayı hayvan beyanlarının esas alınacağı ifade edilerek, hibe arpanın üreticiler tarafından Toprak Ürünleri Kurumu’ndan alınabileceği belirtildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
üreticiçavuşoğlu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ" DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...
2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi 2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT” EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”
Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...

Haberi Oku