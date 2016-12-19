Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Hibe Arpa Verilecek

“KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNE HİBE ARPA VERİLECEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik hibe arpa verileceğini duyurdu. Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, 20 Aralık itibarıyla küçükbaş hayvan üreticilerine hayvan başına 15 kg olmak üzere ve bir üreticiye 7.5 tonu geçmemek kaydıyla arpa hibesi verilmesine başlanacağını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, kurak bir yılın geride bırakıldığına vurgu yaparak, hükümetin üretici dostu kimliğine uygun olarak, küçükbaş hayvan üreticilerine destek olmak ve hayvanlarının beslenmesine katkı koymak amacıyla, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik hibe arpa uygulamasına başlanacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, tarım sektörünün sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir üretimin sağlanabilmesi için Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini ve imkanlar çerçevesinde üreticilere destekler sağladıklarını kaydetti.

Açıklamada, söz konusu uygulama için üreticilerin Haziran ayı hayvan beyanlarının esas alınacağı ifade edilerek, hibe arpanın üreticiler tarafından Toprak Ürünleri Kurumu’ndan alınabileceği belirtildi.