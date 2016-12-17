Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 07:27

Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Faiz Destekli Kredili Yemlik Arpa

Küçükbaş hayvan besleyicilerine faiz destekli kredili yemlik arpa sağlanıyor.

Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Faiz Destekli Kredili Yemlik Arpa
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Küçükbaş hayvan besleyicilerine faiz destekli kredili yemlik arpa sağlanıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası LTD. arasında dün imzalanan protokolle Toprak Ürünleri Kurumu’ndan küçükbaş hayvan besleyicilerine faiz destekli kredili yemlik arpa satışı gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili olarak K. T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, Genel Müdür Kemal Ataman ile bir araya gelen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, protokolü imzaladı. Toplantıda Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İzi ile TÜK Müdürü Ragıp Ratip de hazır bulundu.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. arasında imzalanan protokol kapsamında, küçükbaş hayvan besleyicilerine faiz destekli kredili arpa satışı yapılacak.

Toprak Ürünleri Kurumu ve Binboğa Yem Sanayi tarafından gerçekleştirilecek satışlar, talep eden küçükbaş hayvan besleyicilerine, damızlık hayvan başına günde 1 kilo olmak üzere 31 Ocak 2017 tarihine kadar almaları kaydıyla 92 gün esas alınarak, yemlik arpa hak edişleri çerçevesinde verilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre faiz destekli kredili arpa imkanından yararlanmak isteyen üreticilerin bugünden itibaren 31 Ocak 2017 Salı gününe kadar talep yazılarını KKTC Veteriner Dairesi’nden alacakları damızlık küçükbaş hayvan sayısını gösteren belgeyle birlikte direkt olarak veya köy kooperatifleri aracılığıyla K. T. Kooperatif Merkez Bankası’na iletmesi gerekiyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
KüçükbaşYemlik Arpa
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam Araçları Konusunda Açıklama… Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
Cumhurbaşkanı Akıncı Liderler Görüşmesi Sonrası Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Akıncı Liderler Görüşmesi Sonrası...
50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi” 50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri...
Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
GAÜ “SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ”NÜN KONUĞU; EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI SUNAT ATUN’DU. GAÜ “SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın...

Haberi Oku