Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Faiz Destekli Kredili Yemlik Arpa

Küçükbaş hayvan besleyicilerine faiz destekli kredili yemlik arpa sağlanıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası LTD. arasında dün imzalanan protokolle Toprak Ürünleri Kurumu’ndan küçükbaş hayvan besleyicilerine faiz destekli kredili yemlik arpa satışı gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili olarak K. T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, Genel Müdür Kemal Ataman ile bir araya gelen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, protokolü imzaladı. Toplantıda Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İzi ile TÜK Müdürü Ragıp Ratip de hazır bulundu.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. arasında imzalanan protokol kapsamında, küçükbaş hayvan besleyicilerine faiz destekli kredili arpa satışı yapılacak.

Toprak Ürünleri Kurumu ve Binboğa Yem Sanayi tarafından gerçekleştirilecek satışlar, talep eden küçükbaş hayvan besleyicilerine, damızlık hayvan başına günde 1 kilo olmak üzere 31 Ocak 2017 tarihine kadar almaları kaydıyla 92 gün esas alınarak, yemlik arpa hak edişleri çerçevesinde verilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre faiz destekli kredili arpa imkanından yararlanmak isteyen üreticilerin bugünden itibaren 31 Ocak 2017 Salı gününe kadar talep yazılarını KKTC Veteriner Dairesi’nden alacakları damızlık küçükbaş hayvan sayısını gösteren belgeyle birlikte direkt olarak veya köy kooperatifleri aracılığıyla K. T. Kooperatif Merkez Bankası’na iletmesi gerekiyor.