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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNDEN UYARI

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNDEN UYARI

05 Nisan 2018 Perşembe 15:47
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNDEN UYARI
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNDEN UYARI

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği,“Küçükbaş hayvan süt fiyatları ve desteklerinin en erken zamanda yeterli oranda artmaması halinde 10 yıl sonra KKTC’nin küçükbaş hayvan eti ve sütünde dışa bağımlı bir hale geleceği” uyarısında bulundu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kuraklığın kötü vurduğu yem ham maddelerine mazota, suya, elektriğe zam yapıldığı, keçi ve koyun sütü fiyatlarının ise ayni yerde saydığı belirtildi ve küçükbaş hayvan üreticilerinin kötü durumda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, süt kurumunun, keçi ve koyun sütünün litresini alabileceği en ucuz fiyattan aldığı, imalatçılara sübvansiye yaparak daha da ucuz fiyattan verdiği savunuldu ve “Utanç duyulacak bir sisteme sahibiz, üretici düşmanı bir sisteme sahibiz” denildi.

“Biz binbir eziyetle sabah karanlığında sağdığımız keçi ve koyun sütünün gerçek değerini istiyoruz” ifadeleri yer alan açıklamada, Tarım Bakanlığı ve hükümet yok olduğu belirtilen küçükbaş hayvancının sesini duymaya davet edildi.

Anahtar Kelimeler:
Küçükbaş Hayvan üreticileriKüçükbaş Hayvan Süt Fiyatları
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