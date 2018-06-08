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Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden Tarım Bakanlığı ve hükümete tepki

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden Tarım Bakanlığı ve hükümete tepki

08 Haziran 2018 Cuma 12:03
Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden Tarım Bakanlığı ve hükümete tepki

“TARIM BAKANLIĞI VE HÜKÜMET BİZİ TÜKETMEYE KARAR VERDİ”                      

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, kulak numarası üzerinde hayvan başına yapılan ödemelerdeki yeni uygulamayı “akıl almaz” diye niteleyerek tepki gösterdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Tarım Bakanlığı’nın 101 koyun/keçi üzerinde üretim yapan üreticilerin desteklemesini azaltma kararıyla ilgili olarak “her geçen gün kötüye giden küçükbaş hayvancılık bitme noktasına geldi” denildi.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin sorunlarına işaret edilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

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“Böyle kötü bir yılda hayvanımızın ve çocuklarımızın karnını doyurma kavgası verirken bir de bakanlığın DGD  (Kulak Parası) rakamlarında yaptığı akıl almaz uygulama bizi tüketti. Kuraklık her yeri vurdu koyun ve keçilerimize yedirecek arpa ve bala bulamıyoruz.

Biz devlet için vatan için ve ailemiz için üretmeye çalışırken, Tarım Bakanlığı ve hükümet bizi tüketmeye karar verdi. Böyle kötü bir yılda küçükbaş hayvancılık hibe arpa ve sübvansiyeli kaba yem ile destekleneceğine haklarımız elimizden alınarak sefalete sürükleniyoruz.”

“Devlet çobanın ensesinden tasarruf edecek ve düze mi çıkacak?” sorusunun da sorulduğu açıklamada, “Kulak Parası (DGD) miktarlarında akıl almaz bir uygulama ve hiçbir izahı bulunmayan ve köylüyü enayi yerine koyan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu gün bir aile gerçek anlamda küçükbaş hayvancılık ile geçinecekse en az 300 adet ve üzerinde hayvan ile uğraş vermesi lazım. Bizim bakanlığımız bunun bilincinde olmadığından 101 koyun/keçi üzerinde üretim yapan üreticilerin desteklemesini azalttı ve her geçen gün kötüye giden küçükbaş hayvancılık bitme noktasına geldi “ denildi.

Açıklamada, Tarım Bakanı ve hükümet yetkililerine seslenilerek, “Köylüyü, emekçiyi çobanı enayi yerine koyduğunuz yetti gücünüz ve dişiniz bize keser bizim haklarımız üzerinden tasarruf etmeye kalkarsanız bunun bedeli ağır olur. Bu çoban bu köylü Lefkoşa’ya inerse bunun sorumlusu üretici değil bizi enayi yerine koyan ve sefalete sürükleyen hükümettir” ifadelerine de yer verildi.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 15:17
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