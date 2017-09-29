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29 Eylül 2017 Cuma 12:25

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği’nden Koç İthaline İlişkin Açıklama

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, damızlık koç ithalinin devlet kanalıyla tarafsız kamu, kurum kuruluşlarınca yapılması gerektiğini kaydederek, “Bu konu özel sektörün veya şahısların inisiyatifine bırakılmamalı” açıklamasında bulundu.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği'nden Koç İthaline İlişkin Açıklama
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“SORUNLAR SADECE BU KARARLA ÇÖZÜLEMEZ. ÜRETİCİYE DAMIZLIK HAYVAN BAŞINA TEŞVİK VERİLMELİ”

 Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, damızlık koç ithalinin devlet kanalıyla tarafsız kamu, kurum kuruluşlarınca yapılması gerektiğini kaydederek, “Bu konu özel sektörün veya şahısların inisiyatifine bırakılmamalı” açıklamasında bulundu.

Damızlık koç ithaline izin verilmesinin uzun zamandır küçükbaş hayvan üreticilerinin talebi olduğunu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın da bunu dikkate aldığını belirten Birlik, sektördeki sorunların sadece bu kararla çözülemeyeceğini belirterek, üreticiye damızlık hayvan başına teşvik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, yazılı açıklamasında, “Koç ithalatının küçükbaş üreticisine hiç bir yararı dokunmayacağına yönelik beyanlar objektif değerlendirmeden yoksundur. Bu açıklamalar doğru değildir” ifadelerine yer verdi.

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