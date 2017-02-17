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17 Şubat 2017 Cuma 14:29

Küçükbaş Hayvan Üreticileri, Süt Fiyatı Ve Doğrudan Gelir Desteğine Artış İstedi

Küçükbaş Hayvan Üreticileri, Süt Fiyatı Ve Doğrudan Gelir Desteğine Artış İstedi
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Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Orhan Güvenlier, küçükbaş süt fiyatına artış, hayvan başı Doğrudan Gelir Desteği ödemesinin de en az 130 TL olması gerektiğini belirtti.

Güvenlier yazılı açıklamasında, küçükbaş üreticiye hibe olarak  verilecek 15 kg arpanın yem sıkıntısına kısa süreli yarar sağlayacağını, esas sorunun küçükbaş süt üretiminin  teşvik edilmesi olduğunu kaydetti. Güvenlier, “Küçükbaş sütünün fiyatlarına artış yapmama, küçükbaş üreticisini yok etmek demektir. Eğer küçükbaş üreticisini ayakta tutmak istiyorlarsa kulak numarasına yapılan desteğin artması acil ve kaçınılmazdır” dedi.

Küçükbaş üreticisinin yok olmanın eşiğine geldiğini belirten Güvenlier, düzenli geliri olmadığından borçlanarak iş yapan üreticinin, kuzu ve sütten elde ettiği gelirin banka ve kooperatif faizlerine gittiğine işaret etti.

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