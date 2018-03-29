KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 2018 yılında hükümetten beklentilerini açıkladı.

Birlik Başkanı Alpay Orhan Güvenlier imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, kuzu ve oğlaktaki yüzde 75’lere varan kayıpların önlenmesi, kuraklığın daha az zararla atlatılması için kaba yem ve arpanın sübvansiyonlarla desteklenmesi, keçi sütünün 3.5 TL, koyun sütünün 4 TL olması talep edildi.

Birliğin 11 maddeden oluşan talepleri şu şekilde:

“1. Küçükbaş üreticisi 2018 yılında daha etkin hibelerde desteklenmeli.

2. Kuraklık ve dövizdeki çalkalanma üreticiyi zorda bıraktı. Hayvan sayısına göre 100 kg hibe verilmeli.

3. Keçi sütü 3,50 TL, koyun sütü 4,00 TL olmalı.

4. Damızlık hayvan üretici desteklenmeli ki bu kurak yılda üretici hayvanını kasaba vermek zorunda kalıyor.

5. Kredili arpa borçları ertelenmeli.

6. 2017 DGD ödemeleri nisan sonuna kadar 2018’in ilk ödemesi mayıs ayının ortasında ödemeli ki üretici borçlarını kapatabilsin.

7. Bilindi gibi ülkeye kabus gibi çöken kuraklığı daha az zararla atlatabilmek için kaba yem ve arpa sübvansiyonlarla desteklenmeli. Balya 50 kuruş kilosu olmalı.

8. Ham madde fiyatları desteklenmeli.

9. Kuzu ve oğlakta yüzde 75 kayıp vardır. Veteriner Dairesi mandıralara gelmiyor.

10. Çobanın tarım sigortasına kesilen parası oğlak ve kuzu ölümlerine ayrılmalı.

11. Küçükbaşa verilecek desteklerin birliğimiz tarafına verilerek üyelik belgesi ile üreticilere dağıtılması gerekmektedir. Bu konuda bakanlık gereken değerlendirmeyi yapmalı.”