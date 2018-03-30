KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ, HAYVAN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELENİN YÜKSELTİLMESİNİ İSTEDİ

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, güvenlik güçlerinin hayvan kaçakçılığını önleme mücadelesini artırmasını talep ederek, hayvan hastalıklarının ülkeye bu yolla girdiğini belirtti.



Konuyla ilgili birlik açıklamasında, bugün Gayretköy bölgesinden ülkeye kaçak canlı hayvan getirmeye çalışan kişilerin polis tarafından yakalandığı belirtilerek, “Polis ve askerimizin bu uğurda verdiği mücadele kutsaldır” denildi.



Açıklamada, sektörün yıllardır yara aldığı ve gerilediği de belirtilerek, sağlık taraması yapılmadan ülkeye sokulan hayvanların sağlıklı hayvanları da hasta edebileceğine dikkat çekildi.



Ülkedeki 50 bin kişinin bu sektörden kazanç sağladığına işaret edilen açıklamada, hayvan kaçakçılığıyla mücadelenin hem üreticiler hem de toplum sağlığı için önemli olduğuna değinildi.