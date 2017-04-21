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21 Nisan 2017 Cuma 10:33

Küçükbaş Hayvan Üreticileri: “Et İthalatına İzin Verilmesin”

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, “ülkede et açığı var” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, et ithalatına izin verilmemesini istedi.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri: 'Et İthalatına İzin Verilmesin”
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 Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, “ülkede et açığı var” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, et ithalatına izin verilmemesini istedi.

Birlik Başkanı Alpay Orhan Güvenlier  yazılı açıklamasında, et ithalatı yapmak isteyenlerin kuzunun ve oğlağın fiyatını bahane ettiklerini belirterek, 4 ay önce kuzunun fiyatı 12 TL ve marketteki etin fiyatı 45-50 TL’yken neden sesleri çıkmıyordu? Eğer dertleri vatandaşın uygun fiyata et tüketebilmesi ise neden 4 ay önce 12 TL’ye aldıkları eti vatandaşa 45-50 TL’den veriyorlardı?” sorularını yöneltti.

Oğlağın ve kuzunun 3 kuruş artmasına tahammül edemeyenlerin, et açığı söylemlerinin ardında kâr marjlarının biraz düşmesinin yattığını ileri süren Güvenlier, hükümete, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ve vatandaşa,  üreticinin yanında yer almaları ve ithalat söylentilerine kulak asmamaları çağrısında bulundu.

Güvenler, eğer etin vatandaşa pahalı geldiği tartışılacaksa üreticilerin ürün fiyatı değil kasapların vitrindeki satış fiyatlarının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

“YERLİ ET VE SÜT GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TÜKETİLEBİLİR”

Eğer ileriki yıllarda ülkenin et ihtiyacının tümü yurt dışından karşılanmak istenmiyorsa ithalata izin verilmemesi gerektiğini belirten Güvenlier, Veteriner Dairesi tarafından ülke genelinde hayvan sağlığıyla ilgili kan taramalarının  başarıyla yürütüldüğünü, hayvanlarda sağlık yönünden bir sıkıntısı olmadığını, yerli etin ve sütün gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini kaydetti.


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Küçükbaş Hayvan Üreticileri: “Et İthalatına İzin Verilmesin”
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