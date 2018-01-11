KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ, EN ERKEN ZAMANDA HÜKÜMETİN KURULMASINI İSTEDİ

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, tarım sektörünün daha fazla yara almaması için hükümetin en erken zamanda kurulmasını istedi.



Birlikten yapılan yazılı açıklamada, “siyasi partilerin ülkeyi bütçesiz erken seçime sürükledikleri yetmediği gibi tarım sektörünü kaosa sürüklemeye devam ettikleri” iddia edilerek, tarımın yol haritası olmadığı savunuldu.



Açıklamada, senenin kurak göründüğü, geçen yıl yaşanan kuraklıkla alınan yaralar kapanmadan yeni yaralar açılmaya başlandığını belirtildi.



“Bizler üretim sektörünün bu ülkenin can damarı olduğunu biliyoruz ve bu sorumlulukla hareket ediyoruz” denilen açıklamada, aynı sorumluluğun siyasi parti liderlerinden de beklendiği kaydedildi.

