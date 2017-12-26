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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ İÇİN BİLDİRİM YAPACAK

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ İÇİN BİLDİRİM YAPACAK

26 Aralık 2017 Salı 18:05
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ İÇİN BİLDİRİM YAPACAK
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ İÇİN BİLDİRİM YAPACAK

Küçükbaş hayvan üreticilerinin 2018 yılı Ocak - Haziran dönemi Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden yararlanabilmesi için, 29 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar merkez veya kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmeleri gerektiği belirtildi. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, müracaat için üreticilerin merkez veya kaza Veteriner Daireleri’nden alacakları formları doldurarak, kimlik kartları fotokopileri ile kayıt defterlerini yanlarında götürmeleri gerektiği kaydedildi. 

Bakanlık, küçükbaş hayvan üreticilerinin gününde bildirim yapmaması halinde doğrudan gelir desteği ödemesinden yararlanılamayacağı ve idari para cezası uygulanacağı konusunda da uyardı.

Son Güncelleme: 26.12.2017 19:19
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