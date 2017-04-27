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27 Nisan 2017 Perşembe 14:10

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği: ”Pahalı Etin Sorumlusu Kasaplar… 15’e Alıp 55’e Satıyorlar”

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği: ”Pahalı Etin Sorumlusu Kasaplar… 15'e Alıp 55'e Satıyorlar”
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 Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, pahalı etin sorumlusunun kasaplar olduğunu iddia etti.

Güvenlier yazılı açıklamasında,  kasapların kuzu ve oğlağı üreticiden yüzde yüz zamla aldığı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Güvenlier, “Bu yalan haberi şiddetle kınıyoruz! Bu söylenenler vatandaşı üreticiye karşı kışkırtmak ve et ithalatına zemin hazırlamayı amaçlamaktadır” dedi.

Güvenlier, bir takım sermaye gruplarının  üreticiyi kendine muhtaç durumda tutmak için  yalan, yanlış haber dahil her türlü yola başvurduğunu iddia etti.

Reyonlardaki  pahalı etin sorumlusunun kasaplar olduğunu iddia eden Güvenlier, üreticiden kilogramı 15 TL’ye alınan  etin tüketiciye 55 TL’ye satıldığını kaydetti.

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