Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Aralık 2016 Salı 11:26

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği: “Hibe Arpa Dağıtımına Yarın Başlanacak”

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği küçükbaş hayvan üreticilerine kuraklık desteği olarak hayvan başı 15 kilogram hibe arpa verilmesine yarın başlanacağını hatırlattı.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği: 'Hibe Arpa Dağıtımına Yarın Başlanacak”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği küçükbaş hayvan üreticilerine kuraklık desteği olarak hayvan başı 15 kilogram hibe arpa verilmesine yarın başlanacağını hatırlattı.

Birlikten yapılan açıklamada küçükbaş hayvan üreticilerine faiz destekli kredili yemlik arpa için ise başvuruların 31 Ocak tarihine kadar Veteriner Dairesi’nden alınacak belgeyle birlikte köy kooperatifleri aracılığıyla Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’na yapılması gerektiği bildirildi.

Açıklamada,  küçükbaş hayvan sektörünün daha da ileri götürülmesi için üreticiler birliğe üye olmaya davet edildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
KüçükbaşArpa Dağıtımı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ" DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...
2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi 2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT” EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”
Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...

Haberi Oku