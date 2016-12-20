Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği: “Hibe Arpa Dağıtımına Yarın Başlanacak”

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği küçükbaş hayvan üreticilerine kuraklık desteği olarak hayvan başı 15 kilogram hibe arpa verilmesine yarın başlanacağını hatırlattı.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği küçükbaş hayvan üreticilerine kuraklık desteği olarak hayvan başı 15 kilogram hibe arpa verilmesine yarın başlanacağını hatırlattı.

Birlikten yapılan açıklamada küçükbaş hayvan üreticilerine faiz destekli kredili yemlik arpa için ise başvuruların 31 Ocak tarihine kadar Veteriner Dairesi’nden alınacak belgeyle birlikte köy kooperatifleri aracılığıyla Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’na yapılması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, küçükbaş hayvan sektörünün daha da ileri götürülmesi için üreticiler birliğe üye olmaya davet edildi.