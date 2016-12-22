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22 Aralık 2016 Perşembe 12:32

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği Gelişmelerden Memnun

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım Bakanlığı'yla yapılan görüşmelerde olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını açıkladı.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği Gelişmelerden Memnun
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GÜVENLİER: “TARIM BAKANLIĞIYLA YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELERDE OLUMLU SONUÇLAR ALINMAYA BAŞLANDI”

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım Bakanlığı'yla yapılan görüşmelerde olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını açıkladı.

Birlik Başkanı Alpay Orhan Güvenlier yaptığı yazılı açıklamada, kuruluş gününden bugüne küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarına çözüm üretmek ve unutulan küçükbaş üreticisini yeniden hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Tarım Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar almaya başladıklarını belirten Güvenlier, artık küçükbaş hayvan sütünün 2017 yılında imalatçının insafına kalmayacağını belirtti.

Alım garantisi ve yasal zeminin söz konusu olacağını ifade eden Güvenlier, diğer yandan kulak numaraları için yılda iki kez hayvan başı ödenen toplam 80 TL'lik desteğin de Tarım Bakanlığı'nın bütçesinde yer alarak onaylandığını ve 2017 yılında küçükbaş üreticisi için kullanılacağını bildirdi.

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