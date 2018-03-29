KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ: “2017’NİN İKİNCİ YARISINA AİT DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÖDENİYOR”

“2018 İLK DEVRE KÜÇÜKBAŞ KULAK PARASI ÖDEMELERİ MAYISIN İKİNCİ YARISINDA YAPILACAK”

“ÜYELİKLER YENİLENMELİ”



Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile bugün yaptıkları görüşmede 2017’nin ikinci yarısında verilen doğrudan gelir desteği (DGD) ödemelerinin önümüzdeki hafta ödeneceğini öğrendiklerini açıkladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, 2018’in ilk devre küçükbaş kulak parası ödemelerinin ise mayıs ayının ikinci yarısında ödeneceği yönünde bilgi alındığı kaydedildi.

DGD desteğinden yararlanabilmek için birliğe üyeliklerin yenilenmesi gerektiği duyurulan açıklamada, 2017’nin ikinci yarısındaki DGD karşılığını arpa olarak almayan ve para almayı tercih edenlere ödemelerin önümüzdeki hafta; bu yılın ilk devresinin küçükbaş kulak parası ödemelerinin de mayısın ikinci yarısında yapılacağı bilgisi alındığı ifade edildi.