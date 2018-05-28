Küçükbaş Hayvan Beyanı İçin Son Tarih 29 Haziran…

Küçükbaş hayvan beyanları için son tarih 29 Haziran olarak açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası altında yürürlükte bulunan Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca 29 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar merkez veya kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarının güncel olarak bildirilmesi gerekiyor.



Açıklamaya göre, müracaat için üreticilerin merkez veya kaza Veteriner Daireleri’nden alacakları formları doldurarak, kayıt defterleri ile üyesi bulundukları üretici birliklerinin üyelik belgelerini yanlarında götürmeleri gerekiyor.Bakanlık, küçükbaş hayvan üreticilerinin gününde bildirim yapmaması halinde doğrudan gelir desteği ödemesinden yararlanılamayacağı ve idari para cezası uygulanacağı konusunda da uyardı.