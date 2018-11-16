Lefkoşa, 16 Kasım 18 : Kemal Saraçoğlu Vakfı’na üye çocukların eserlerinden oluşan “Küçük Mucizeler” sergisi 21 Kasım’da açılıyor.

Sergi, 21 Kasım Çarşamba, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda saat 18.00’da açılacak.

Sergi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı bünyesinde “Çocuklar Yalnız Savaşamaz” düşüncesiyle kurulan Yaşam Atölyesi’nin 2016-2018 çalışmalarından oluşuyor.

Vakıftan verilen bilgiye göre, Yaşam Atölyesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine destek olmak, moral ve enerjilerini yükseltmek amacıyla 5 yıldır faaliyet gösteriyor. Atölyede, gönüllü eğitmenler görev yapıyor.

(RÇ/ŞEB)FOTOĞRAFLI