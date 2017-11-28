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28 Kasım 2017 Salı 14:34

KÜÇÜK YUSUF ARTIK OKULLU…

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'ndan hem sevindiren hem duygulandıran haber geldi...

KÜÇÜK YUSUF ARTIK OKULLU…
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'ndan hem sevindiren hem duygulandıran haber geldi...

Küçük Yusuf'un devlet okullarına kabul edilmediği, bu nedenle sokaklarda çiçek satarak para kazanmaya çalıştığı yönündeki haber üzerine Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu harekete geçti. Annesi ülkede vatandaş olmadığı için KKTC'de eğitimine devam edemeyen 12 yaşındaki Yusuf'un hikayesi yürek burkarken, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu sabah güzel haberi verdi. Ataoğlu, küçük Yusuf'un okula kaydının yapıldığını aktardı.

12 yaşındaki Yusuf'un haberini kızından duyduğunu belirten Bakan Ataoğlu, konuyu duyar duymaz etkilendiğini, çocuğu hemen araştırmaya başladığını ve çocuğun yerini tespit eder etmez, Eğitim Bakanlığı müsteşarı ile istişarede bulunarak, Yusuf'un okula kaydının yapıldığını bildirdi. Bakan Fikri Ataoğlu, annesinin çalışma izni olmadığı için yaşıtları gibi okula gidemeyen küçük Yusuf'un okula kaydının yapıldığını ve eğitiminin sağlanması için gerekenin yapılacağını söyledi. 
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KÜÇÜK YUSUF ARTIK OKULLU…
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