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15 Temmuz 2017 Cumartesi 06:06

Küçük, yaşam savaşı veriyor

Küçük, yaşam savaşı veriyor
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Küçük, yaşam savaşı veriyor

5 yaşındaki Gülent Küçük dün ailesi ile birlikte gittiği Karakum Plajı’nda boğulma tehlikesi geçirdi.

Minik çocuk bilinmeyen bir nedenden ötürü su yutmaya başladı, aile durumu fark eder etmez çocuklarını hastaneye götürdü.

Yoğun bakımda

Talihsiz çocuk önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı, yapılan ilk tedavinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 5 yaşındaki GülentKüçük’ün yoğun bakım servisinde yattığı öğrenildi.

Bahadır AYNA  - Havadis

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