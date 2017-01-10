FLAŞ HABER

Zincirleme Kaza

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ocak 2017 Salı 13:27

KÜÇÜK VE DENKTAŞ ANILIYOR…

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 33’üncü; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş 5’inci ölüm yıldönümlerinde tören ve etkinliklerle anılacak.

KÜÇÜK VE DENKTAŞ ANILIYOR…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
KÜÇÜK VE DENKTAŞ ANILIYOR…

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 33’üncü; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş 5’inci ölüm yıldönümlerinde tören ve etkinliklerle anılacak.

Denktaş için 5’inci ölüm yıldönümü olan 13 Ocak Cuma günü; Küçük içinse 33’üncü ölüm yıldönümü olan 15 Ocak Pazar günü anma törenleri ve programları düzenlenecek.

Protokol Müdürü ve Milli Günleri Kutlanma Merkez Komitesi Başkanı Cem Topçu’nun verdiği bilgiye göre, Küçük ve Denktaş için Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde (TMK) anma programı düzenlenecek. Öğrenciler liderleri marşlar ve oratoryolarla anacak.

DENKTAŞ İÇİN ANMA TÖRENİ 13 OCAK’TA

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle 13 Ocak Cuma günü TMT Anıtı’nda tören düzenlenecek. Anma töreni protokole dahil zevatın anıt önündeki yerini almasıyla saat 10.08’de başlayacak.

Denktaş için TMK Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek. Tören saat 10.45’te başlayacak.

DR. KÜÇÜK, 15 OCAK’TA ANILACAK

Dr. Fazıl Küçük için Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda 15 Ocak Pazar günü anma töreni düzenlenecek.

Anma töreni protokole dahil zevatın anıtın önünde yerini almasıyla saat 10.26’da başlayacak.

Aynı gün Dr. Fazıl Küçük için TMK Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek. Tören saat 11.15’te başlayacak. Anma töreninde Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de katılacak ve konuşma yapacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Dr. Fazıl KüçükRauf Raif DenktaşYıldönümüAnma Töreni
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ, DENİZCİLERİ İÇİN BRÖVE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİ GAÜ, DENİZCİLERİ İÇİN BRÖVE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİ
BELEDİYELER BİRLİĞİ, BELEDİYE BAŞKANLARINI YENİ KAMU İHALE YASASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRDİ BELEDİYELER BİRLİĞİ, BELEDİYE BAŞKANLARINI...
MECLİS BAŞKANI SİBER, TABİBLER BİRLİĞİ’Nİ KABUL ETTİ MECLİS BAŞKANI SİBER, TABİBLER BİRLİĞİ’Nİ...
BEŞPARMAK GRUBU: “CENEVRE, FEDERAL ORTAKLIK İÇİN YOLUN SONU…” BEŞPARMAK GRUBU: “CENEVRE, FEDERAL ORTAKLIK İÇİN...
CENEVRE ZİRVESİNDE İKİNCİ GÜN CENEVRE ZİRVESİNDE İKİNCİ GÜN
BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI’NDA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI’NDA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

GAÜ, DENİZCİLERİ İÇİN BRÖVE TÖRENİ...
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu bünyesinde 4 yıllık eğitim veren...

Haberi Oku