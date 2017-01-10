KÜÇÜK VE DENKTAŞ ANILIYOR…





Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 33’üncü; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş 5’inci ölüm yıldönümlerinde tören ve etkinliklerle anılacak.

Denktaş için 5’inci ölüm yıldönümü olan 13 Ocak Cuma günü; Küçük içinse 33’üncü ölüm yıldönümü olan 15 Ocak Pazar günü anma törenleri ve programları düzenlenecek.

Protokol Müdürü ve Milli Günleri Kutlanma Merkez Komitesi Başkanı Cem Topçu’nun verdiği bilgiye göre, Küçük ve Denktaş için Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde (TMK) anma programı düzenlenecek. Öğrenciler liderleri marşlar ve oratoryolarla anacak.

DENKTAŞ İÇİN ANMA TÖRENİ 13 OCAK’TA

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle 13 Ocak Cuma günü TMT Anıtı’nda tören düzenlenecek. Anma töreni protokole dahil zevatın anıt önündeki yerini almasıyla saat 10.08’de başlayacak.

Denktaş için TMK Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek. Tören saat 10.45’te başlayacak.

DR. KÜÇÜK, 15 OCAK’TA ANILACAK

Dr. Fazıl Küçük için Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda 15 Ocak Pazar günü anma töreni düzenlenecek.

Anma töreni protokole dahil zevatın anıtın önünde yerini almasıyla saat 10.26’da başlayacak.

Aynı gün Dr. Fazıl Küçük için TMK Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek. Tören saat 11.15’te başlayacak. Anma töreninde Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de katılacak ve konuşma yapacak.