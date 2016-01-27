Küçük Kaymaklı'da Kedi Operasyonu

KÜÇÜK KAYMAKLI'DA KEDİ OPERASYONU VARDILefkoşa’da itfaiye ekiplerinin dün kedi operasyonu vardı. Küçük Kaymaklı Bölgesi, okullar yolunda bir apartmanında, öğrencilerin evin balkonuna kapatıp yurt dışına tatile çıktığı ileri sürülen iki kedi itfaiye ekipleri ve duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Balkonda unutuldukları ileri sürülen kediler, orada yaşayan duyarlı vatandaşların, olayı fark edip itfaiyeye haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Balkonda mahsur kalan iki kedi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kurtarıldı.
Son Güncelleme: 27.01.2016 14:58