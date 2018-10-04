Küçük Erenköy’ün Batısında Elektrik Kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Küçük Erenköy’ün batısına elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik 09.30 – 11.30 saatleri arasında kesilecek.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Küçük Erenköy’ün batısına elektrik verilemeyecek.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Küçük Erenköy’ün batısına elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik 09.30 – 11.30 saatleri arasında kesilecek.