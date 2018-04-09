Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113156
ALTIN
174.993
DOLAR
4.0600
STERLİN
5.7537
EURO
5.0010
ÖLÜMLÜ KAZA…
ÖLÜMLÜ KAZA…
Sarıçizmeli Tutuklu Yargılanacak
SARIÇİZMELİ TUTUKLU YARGILANACAK
6 Ay Hapis Yatacak
6 AY HAPİS YATACAK
Ölüm Kazada Çağlar Mintaş Hayatını Kaybetti...
Ölüm Kazada Çağlar Mintaş Hayatını...
banner256
Flaş Haber
ÖLÜMLÜ KAZA…
Kapat

“KÜÇÜK DEV KADIN”

Yazar ve Ressam Özden Selenge’nin 23. kişisel sergisi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sergi Salonu’nda açıldı.

“KÜÇÜK DEV KADIN”

Yazar ve Ressam Özden Selenge’nin 23. kişisel sergisi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sergi Salonu’nda açıldı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:15
“KÜÇÜK DEV KADIN”
banner238

“KÜÇÜK DEV KADIN”

ÖZDEN SELENGE’NİN 23. KİŞİSEL SERGİSİ AKM’DE AÇILDI

AKINCI: “SİZ BU 50 YILA 11 KİTAP, 23 SERGİ SIĞDIRDINIZ; BİZ BİR ANLAŞMAYI SIĞDIRAMADIK…”

Yazar ve Ressam Özden Selenge’nin 23. kişisel sergisi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sergi Salonu’nda açıldı.

Sanatçının “Özdence” isimli 11. kitabının tanıtımı da etkinlikte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile bazı milletvekillerinin de katıldığı açılışta Selenge okurları için kitap da imzaladı.

SELENGE

Açılış öncesi konuşan Sanatçı Özden Selenge, uzun bir süre rahatsızlığından dolayı eve kapandığını, bu süre içinde yazmaya ve resim yapmaya devam ettiğini belirtti, sanatın yeme-içmeden daha önemli bir ihtiyaç olduğunu anlattı.

1968 yılında İzmir’de ilk sergisini açtığını ve bugün 50. sanat yılını kutladığını vurgulayan Selenge, bugüne dek 11 kitap ve 23 sergiye imza attığını, yol arkadaşlarıyla sanat yolunda yürümeye devam edeceğini belirtti.

Selenge, son kitabını merhum şair Filiz Naldöven ve program yapımcısı/yazar Hakan Çakmak’a adadığını da belirtti.

Selenge’nin konuşmasının ardından torunları Yağmur ve Eylül konuklara müzik dinletisi sundu.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, hocası Selenge’yi bir yazısında  “küçük dev kadın” olarak nitelediğini anlattı.

Selenge’nin hem yazarlığın, hem ressamlığın hakkını veren bir sanatçı olduğunu vurgulayan Erhürman, 50 yıldır Kıbrıs Türk insanını sanatıyla buluşturan Selenge ve onun gibi isimlere toplumun ihtiyacı olduğunu belirtti.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, komple bir sanatçı olan Selenge’nin bu önemli gününde torunlarının da ayrı bir sanat dalına yönelmiş olmalarını görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Akıncı, etkinlikte Filiz Naldöven ve Hakan Çakmak isimlerinin anılmasının da önemine işaret etti ve 50. sanat yılının kendisinde, Kıbrıs’taki müzakerelerin başlangıç tarihinin çağrışımını yaptığını söyledi.

“Siz bu 50 yıla 11 kitap, 23 sergi sığdırdınız, biz bir anlaşmayı sığdıramadık” diyen Akıncı, Selenge’nin üreteceği yeni eserlerin toplumla buluşacağı bundan sonraki yıllarda Kıbrıs’ta bir barış anlaşmasına ulaşılarak gençler için yeni alanlar açılabilmesini diledi ve Selenge’ye huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu.

Sergide Selenge’nin el yapımı kâğıt, ipek ve akrilik boya kullanarak yaptığı doğa konulu 30 eser yer alıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atlasglobal Ercan Uçuşlarını Durdurdu
Atlasglobal Ercan Uçuşlarını Durdurdu
KIBRIS'A GELECEK UÇAK KORKUTTU!
KIBRIS'A GELECEK UÇAK KORKUTTU!
"BU ZİHNİYET GÜVENSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİR"
"BU ZİHNİYET GÜVENSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİR"
ARTER, CTP MAĞUSA İLÇESİ’NİN AÇIKLAMALARININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI BELİRTTİ
ARTER, CTP MAĞUSA İLÇESİ’NİN AÇIKLAMALARININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI BELİRTTİ
TARIM DAİRESİ, EĞİTİM ÇALIŞMALARINA YILDIRIM KÖYÜ İLE DEVAM EDİYOR
TARIM DAİRESİ, EĞİTİM ÇALIŞMALARINA YILDIRIM KÖYÜ İLE DEVAM EDİYOR
DENKTAŞ, ŞAHALİ VE ÇELER ANKARA’YA GİDİYOR
DENKTAŞ, ŞAHALİ VE ÇELER ANKARA’YA GİDİYOR
ATAOĞLU: “NİTELİKLİ TURİSTLERİN ÜLKEMİZİ TERCİH ETMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
ATAOĞLU: “NİTELİKLİ TURİSTLERİN ÜLKEMİZİ TERCİH ETMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Kickbokscularımız Antalya’dan kupalarla döndü
Kickbokscularımız Antalya’dan kupalarla döndü
Elektrik Kesintisi Var
Elektrik Kesintisi Var
CUMHURBAŞKANI AKINCI İSTANBUL’A GİDECEK
CUMHURBAŞKANI AKINCI İSTANBUL’A GİDECEK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim