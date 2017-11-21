Küçücük bir hayaldi ama...

Söze bu güzel kız bana Facebook'tan arkadaşlık teklifi gönderdi diye başlamak isterdim ama öyle bir şey olmadı.

Çünkü bu güzel kızın, bu gencecik kızın işi başından aşkın.

Daha 23 yaşında... Adı Ece ÇİFTÇİ

Yaşıtlarının bir çoğu kafasını elindeki telefondan kaldırmadığı bir zamanda bir projeyi hayata geçirmiş ki, haberiniz yoksa bu projeden - benim gibi - şaşırıp kalırsınız.

Ben de bugün gazetede okudum,

Bu kız, 23 yaşındaki bu gencecik kızımız, Türkiye'yi G-20 ( Yani Gelişmiş 20 Ülke ) toplantılarının Girls20 bölümünde temsil edecek.

Ne yapmış peki bu kız?

SOSYALBEN diye bir platform kurmuş.

Annesi Öğretmen, babası Avukat, varlıklı bir aile değil. ENKA'da okumuş, hayalleri müthişmiş.

Okullarına bir gün Amerika'dan bir profesör gelmiş, Nepal'de ki Sivil Toplum olaylarını anlatmış, o gün karar vermiş, daha lisede " Ben de birilerinin hayatına dokunmalıyım " demiş.

Ve o hayallerine ulaşmak için çalışmaya başlamış, daha 14 yaşındayken, yaşıtları denize, havuza, tatile giderken o kalkmış

Şanlıurfa’nın Suriye sınırına yakın bir gençlik merkezinde 250 öğrenciyle çalışmaya gitmiş.

Resim, müzik, dans, fotoğrafçılık gibi atölyelerde aktiviteler düzenlemişler.

Sonra, vazgeçmemiş, tam 3 sene her yaz tatilinde kalkmış aynı yere gitmiş ve bu arada LİSEYİ bitirmiş, dikkatinizi çekerim, şimdiye kadar yaptığı her şeyi Lisedeyken yapmış ve sonunda ne okuyacağına karar vermiş...

SOSYOLOJİ ...

Sonra Bahçeşehir Üniversitesi ve Sosyalben projesini hayata geçirmeye başlamış.

Tabi en önemli sorun MADDİ, bunun içinde çalışmalara başlamış. TV8 de ki " Bir Fikrin mi var " yarışmasında birinci olunca adı duyulmaya başlamış, yardımlar artmaya başlamış.

Sürekli neler yapabilirimi düşünmeye başlamış, çok yağmur yağan bir kış ŞEMSİYE üretmişler. Ve demişler ki ..

“Bu şemsiyeler farklı! Bunlar hem sizin ıslanmanızı engelliyor hem de çoook uzaklardaki çocukların ıslanmasını engelliyor!”

Müthiş bir sosyal medya çalışması, şemsiyeyi alan herkesin altında fotoğrafını çekerek, “O da SosyalBen’im!” diye bir slogan üretmişler.

O kadar çok şemsiye satmışlar ki, Afrika’ya Zambiya’ya gidip bu paralar ile oradaki çocuklara destek olmuşlar.

Şimdi, BAKIN burası gerçekten çok önemli...

Yaptıkları duyuldukça bir çok üniversiteden, kurumlardan ödüller almaya başlamış. Harvard ve Oxford Üniversitelerine başvurmuş önce, kabul de edilmiş ...

AMA sonra bakmış ki, onu mutlu eden şey SAHA, Üniversite değil, gitmemiş, Sosyalben'e ağılrık vermiş.

Tibet, Kamboçya, Moğolistan, Karadağ falan derken ...





Bakın bugün Sosyalben 7-13 yaş aralığında, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara Dans, Spor, Drama, Müzik ve benzeri eğitimler götüren Türkiye'de 350 Gönüllü ile, 54 ilde faaliyet gösteren bir çok ülkede çocuklara etkinlikler düzenleyen bir platform haline gelmiş.

23 yaşında bir kız ve 14 yaşındayken kurduğu hayalin geldiği nokta.

Eminim bu kadar güzel ve başarılı bir gencin hayat hikayesini sizler de arkadaşlarınıza duyuracaksınız.

Okuyan BİR TANECİK genç çocuğumuz bile bunun üstüne bugün bir HAYAL kursa fena mı olur....





Benim yazımı aynen paylaşmanız gerekmiyor, isterseniz ALIN, KOPYALAYIN, kendi adınıza yazın, hiç önemli değil...

Sadece Türkiye bu muhteşem kızımızın becerilerini okumalı, okutmalı diyorum.

Uzun yazımı okuduğunuz içinde sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.

Sevgilerimle,

Not : Bu yazıyı yazdıktan sonra hemen Sosyalben'e Gönüllü olmak için başvuracağım .... Web siteleri http://www.sosyalben.com/