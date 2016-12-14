KÜB’den Gökçekuş’un Görevden Alınmasına İlişkin Açıklama

“GÜÇLÜ BİR KARAR”

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’u görevden almasına ilişkin açıklama yaptı.

Birlik, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın almış olduğu kararın, KKTC yüksek öğretimini ilgilendiren ‘güçlü bir karar’ olduğunu belirtti.

Açıklamada şöyle denildi:

“Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak; bir çok kez, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık düzeyinde; bilhassa Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı da başta olmak üzere, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) Başkanlığı mevkiinde bulunan Prof.Dr. Hüseyin Gökçekuş’un, Cumhurbaşkalığı’ndan yapılan açıklmada da olduğu gibi; tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, eşitlikğin göz ardı edildiği ve sonuç olarak da, haksız rekabet koşulları oluşturma amaçlı kararlarının, taraflı yaklaşımının kabul edilebilir bir duruş olmadığına dair, düzeltilmesine yönelik girişimlerde bulunduk.

Gökçekuş, YÖDAK ile birlikte; ‘tek bir kuruma’ hizmet verme şartı ile, başkanlığını yürüttüğü ‘Kurum’un saygınlığına da zarar vermiş, ulvi bir ‘Kurum’un itibarının sarsılmasına da sebep olmuştur. Herşeyden daha önemlisi KKTC’nin en önemli faaliyet alanı olan yükseköğretim sektörünün emin bir şekilde layıkıyla yönetilmesi ve geleceği için politikaların akademik bir düzeyde şekillenmesi konusunda da yetersizdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı tarafından alınan bu kararın; Kıbrıs Üniversiteler Birliği adına, haklı bir karar olduğunu dile getirerek, teşekkürlerimizi sunarız.

YÖDAK’ın yeni Başkanı, Prof. Dr.Akile Sarıoğlu Büke’nin, KKTC’nin geleceği için hak ettiği değerde bir başkan olacağı düşüncesindeyiz.

Büke’nin yeni görevi ile birlikte, tüm üniversitelere eşit mesafede duracağına ve başarılı çalışmalar yapacağına olan inancımız ile birlikte, yeni görevinde başarılar dileriz.”