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22 Şubat 2017 Çarşamba 13:42

Küb : “yasa Değişikliği İle Cumhurbaşkanlığı’na Değil, Bakanlığa Bağlı Bir Yödak Yaratılmak İstenmesi Özerkliğe Vurulan En Büyük Darbe Olacaktır”

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), hükümet tarafından hazırlanan Yükseköğretim&nbsp; (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Küb : 'yasa Değişikliği İle Cumhurbaşkanlığı'na Değil, Bakanlığa Bağlı Bir Yödak Yaratılmak İstenmesi Özerkliğe Vurulan En Büyük Darbe Olacaktır”
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Lefkoşa, 22 Şubat 17 : Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), hükümet tarafından hazırlanan Yükseköğretim  (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

KÜB yaptığı yazılı açıklamada “Yasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı’na değil bakanlığa bağlı bir YÖDAK yaratılmak istenmesi özerkliğe vurulan en büyük darbe olacaktır” dedi.

Açıklamanın devamında üniversitelerin özerk, şeffaf, demokratik ve merkeziyetçi olmayan bir YÖDAK’a her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu belirtilerek “Özerk bir YÖDAK yerine Bakanlığa bağlı bir YÖDAK çağdaşlaşmak değil siyasallaşmaktır” denildi.

Eski yasadan daha ileri bir yasa önerisi yapılmadığı ifade edilen KÜB açıklamasında YÖDAK Başkanlığında ÜAKK (Üniversiteler Arası Koordinasyon Kurulu) Üyeleri ve Üniversite Rektörleri ile yapılan Yükseköğretim  (Değişiklik) Yasa Tasarı ile ilgili çalıştay toplantılarında konsensus ile alınan ve Rektörlerin imzalarını taşıyan kararlar ve önerilerin ise YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke tarafından Meclisteki yasama komitesine verildiği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda “Bizler KÜB üyesi üniversiteler olarak siyasallaşan değil demokratikleşen özerk bir YÖDAK istiyoruz. Bunun içinde çalıştay toplantılarında alınan ve Meclis’teki komiteye sunulan karar ve önerilerin uygulanmasını talep ediyoruz” denildi.

(AK/HA)

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