KÜB : “Yasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı’na değil, Bakanlığa Bağlı Bir YÖDAK Yaratılmak İstenmesi Özerkliğe Vurulan En Büyük Darbe Olacaktır”

KÜB HÜKÜMET TARAFINDAN HAZIRLANAN YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASARISI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞTI

KÜB : “Yasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı’na değil, Bakanlığa Bağlı Bir YÖDAK Yaratılmak İstenmesi Özerkliğe Vurulan En Büyük Darbe Olacaktır”

KÜB (Kıbrıs Üniversitler Birliği) hükümet tarafından hazırlanan Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. KÜB kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada “Yasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı’na değil Bakanlığa Bağlı Bir YÖDAK Yaratılmak İstenmesi Özerkliğe Vurulan En Büyük Darbe Olacaktır” dedi.

Açıklamanın devamında üniversitelerimizin özerk, şeffaf, demokratik ve merkeziyetci olmayan bir YÖDAK’a her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu belirtilerek “Özerk bir YÖDAK yerine Bakanlığa bağlı bir YÖDAK çağdaşlaşmak değil siyasallaşmaktır” denildi.

Eski yasadan daha ileri bir yasa önerisi yapılmadığına dikkat çekilen KÜB açıklamasında YÖDAK Başkanlığında ÜAKK (Üniversitler Arası Koordinasyon Kurulu) Üyeleri ve Üniversite Rektörleri ile yapılan Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarı ile ilgili çalıştay toplantılarında konsensus ile alınan ve Rektörlerin imzalarını taşıyan kararlar ve önerilerin ise YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke tarafından Meclisteki yasama komitesine verildiği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda “Bizler KÜB üyesi üniversiteler olarak siyasallaşan değil demokratikleşen özerk bir YÖDAK istiyoruz. Bunun içinde çalıştay toplantılarında alınan ve Meclis’teki komiteye sunulan karar ve önerilerin uygulanmasını talep ediyoruz” denildi.