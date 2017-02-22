Akpınar: “Yasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı’na değil, Bakanlığa Bağlı Bir YÖDAK Yaratılmak İstenmesi Özerkliğe Vurulan En Büyük Darbe Olacaktır”

KÜB BAŞKANI AKPINAR, HÜKÜMET TARAFINDAN HAZIRLANAN YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASARISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALADA BULUNDU

Akpınar: “Yasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı’na değil, Bakanlığa Bağlı Bir YÖDAK Yaratılmak İstenmesi Özerkliğe Vurulan En Büyük Darbe Olacaktır”

Kıbrıs Üniversitler Birliği (KÜB) Başkanı Serhat Akpınar, hükümet tarafından hazırlanan Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Akpınar yaptığı açıklamada, “Yasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı’na değil, Bakanlığa bağlı bir YÖDAK yaratılmak istenmesi, özerkliğe vurulan en büyük darbe olacaktır” dedi.

Açıklamanın devamında Akpınar, üniversitelerin özerk, şeffaf, demokratik ve merkeziyetci olmayan bir YÖDAK’a her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu belirtilerek, “Özerk bir YÖDAK yerine Bakanlığa bağlı bir YÖDAK çağdaşlaşmak değil siyasallaşmaktır” dedi.

Eski yasadan daha ileri bir yasa önerisi yapılmadığına dikkat çeken Akpınar, YÖDAK Başkanlığında ÜAKK (Üniversitler Arası Koordinasyon Kurulu) Üyeleri ve Üniversite Rektörleri ile yapılan Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarı ile ilgili çalıştay toplantılarında konsensus ile alınan ve Rektörlerin imzalarını taşıyan kararlar ve önerilerin ise YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke tarafından Meclisteki yasama komitesine verildiğini vurguladı.

Akpınar açıklamasının sonunda ise “Bizler KÜB üyesi üniversiteler olarak siyasallaşan değil, demokratikleşen özerk bir YÖDAK istiyoruz. Bunun içinde çalıştay toplantılarında alınan ve Meclis’teki komiteye sunulan karar ve önerilerin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.