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22 Şubat 2017 Çarşamba 12:08

KÜB BAŞKANI AKPINAR, HÜKÜMET TARAFINDAN HAZIRLANAN YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASARISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALADA BULUNDU

Akpınar: “Yasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı’na değil, Bakanlığa Bağlı Bir YÖDAK Yaratılmak İstenmesi Özerkliğe Vurulan En Büyük Darbe Olacaktır”

KÜB BAŞKANI AKPINAR, HÜKÜMET TARAFINDAN HAZIRLANAN YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASARISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALADA BULUNDU
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 KÜB BAŞKANI AKPINAR, HÜKÜMET TARAFINDAN  HAZIRLANAN YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASARISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALADA BULUNDU

Akpınar: “Yasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı’na değil, Bakanlığa Bağlı Bir YÖDAK  Yaratılmak İstenmesi Özerkliğe Vurulan En Büyük Darbe Olacaktır”

Kıbrıs Üniversitler Birliği (KÜB) Başkanı Serhat Akpınar, hükümet tarafından  hazırlanan Yükseköğretim  (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Akpınar  yaptığı açıklamada, “Yasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı’na değil,  Bakanlığa bağlı bir YÖDAK  yaratılmak istenmesi, özerkliğe vurulan en büyük darbe olacaktır” dedi.

Açıklamanın devamında Akpınar,  üniversitelerin özerk, şeffaf, demokratik ve merkeziyetci olmayan bir YÖDAK’a her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu belirtilerek, “Özerk bir YÖDAK yerine Bakanlığa bağlı bir YÖDAK çağdaşlaşmak değil siyasallaşmaktır” dedi.

Eski yasadan daha ileri bir yasa önerisi yapılmadığına dikkat çeken Akpınar, YÖDAK  Başkanlığında   ÜAKK (Üniversitler Arası Koordinasyon Kurulu) Üyeleri ve Üniversite Rektörleri ile yapılan Yükseköğretim  (Değişiklik) Yasa Tasarı ile ilgili çalıştay toplantılarında konsensus ile alınan ve Rektörlerin imzalarını taşıyan kararlar ve  önerilerin ise YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke  tarafından Meclisteki yasama komitesine verildiğini vurguladı.

Akpınar açıklamasının sonunda ise “Bizler KÜB üyesi üniversiteler olarak siyasallaşan değil, demokratikleşen özerk bir YÖDAK istiyoruz. Bunun içinde çalıştay toplantılarında alınan ve Meclis’teki komiteye sunulan karar ve önerilerin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

 

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