KTZMO 50 yaşında

KIBRIS TÜRK ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 50. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISI İLE RESEPSİYON DÜZENLEDİ



Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası 50'nci yıldönümü Lefkoşa’da 11 Mayıs Cuma akşamı Bedesten’de kutladı.



Kutlama, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun’un açılış konuşması ile başladı.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Ercilasun konuşmasında Ziraat Mühendisleri Odası’nın 1968 yılında bir grup meslektaşı tarafından kurularak, bugün büyük bir camia haline geldiğini belirtti. Odanın kurulduğu yıllarda Kıbrıs Türk Toplumu için en zor yıllar olduğuna vurgu yapan Ercilasun, o yıllarda Ziraat Mühendisleri Odası’nın gece gündüz demeden, köy köy gezerek Kıbrıs Türk Hayvancısı ve Kıbrıs Türk çiftçisinin tarımsal üretimini artırma noktasında tüm bilgi birikimini aktararak önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.



Ziraat Mühendisleri Odasının Davetlisi olarak 50. Yıl kutlamalarına katılan Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör ise konuşmasında Kıbrıs Ziraat Mühendisleri Odasına teşekkür ederek, bu iyi birliktelik ve işbirliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni etti.



Güngör, Oda’nın üretimle ilgili üretici sorunlarını gündeme getirme, sorunları çözme yeni teknolojileri tanıtma ve bu sorunları raporlarla Bakanlığa iletmenin önemli olduğu ifade etti.



KTMMOB Başkanı Seran Aysal ise konuşmasında Ziraat Mühendisleri Odasın son yıllardaki tarımsal üretim ve gıda güvenliği konusundaki artan dinamizmi ve topluma yön verme çalışmalarının önemine vurgu yaptı.