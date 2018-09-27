KTÜKD Huzur Ve Asayiş İçin Görevlendirlen Kurumları Göreve Davet Etti

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD), güven, asayiş, denetim ve en doğal insan hakkı olan huzurlu ve yaşanılabilir bir ülke talebinde bulunarak, bu konular için görevlendirilen tüm kurum ve kuruluşları ivedilikle göreve davet etti.



Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Gülden Plümer Küçük, ülkede son dönemlerde artan taciz, hırsızlık, intihar, başıboş ortada dolaşan insanlar, kayıtsız işçiler ve üniversitelerden kaydı düşen öğrenciler ile ilgili olumsuz olayları “dehşet ile izlediklerini” kaydetti.



Küçük, açıklamasında “insanların vergileri ile görev yapmak adına Meclise gelen milletvekilleri başta olmak üzere, denetim ve güvenlik konularında maaş alarak çalışan ve görevli olan kurum ve kuruluşlardan asayiş, güvenlik istemekteyiz. Ülkemizde her türlü zorluklara rağmen iyi çalışan yasama organlarının aldığı kararların uygulanması ve denetlenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



Mevcut yasaların incelenmesi, eksikliklerin tamamlanması gerektiğini belirten Küçük, yasaların uygulanması ve denetlenmesinin sağlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.

