KTTO’nun Crans-montana Sonrası Basın Açıklaması

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk toplumunu bekleyen olası tüm zorluklara karşı durabilmek adına, doğru vizyonları belirleyebilmek için toplumsal birliktelik sağlanması gerektiğini belirtti.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMU’NU BEKLEYEN OLASI TÜM ZORLUKLARA KARŞI DURABİLMEK VE RASYONEL ADIMLARIN ATILMASINA TEMEL OLUŞTURACAK DOĞRU VİZYONLARI BELİRLEYEBİLMEK İÇİN TOPLUMSAL BİRLİKTELİK SAĞLAMAMIZ ŞARTTIR”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk toplumunu bekleyen olası tüm zorluklara karşı durabilmek adına, doğru vizyonları belirleyebilmek için toplumsal birliktelik sağlanması gerektiğini belirtti.

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik konferansın sonuçsuz kalmasıyla ilgili KTTO’dan yapılan açıklamada, “Yarım asrı aşan bu sorun, Kıbrıs Türk toplumunu kendi vatanında hakkaniyet ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayan bir tecrit konumunda tutmaya devam etmektedir” denildi.

“SİYASİ BİR ÇÖZÜM YÖNÜNDEKİ İRADE VE TUTUM DEVAM EDECEK”

KTTO’nun Kıbrıs sorununu siyasi bir çözüme kavuşturma yönündeki irade ve tutumu sürdüreceği belirtilen açıklamada, “Kıbrıs Türk Toplumu’nu bekleyen olası tüm zorluklara karşı durabilmek ve rasyonel adımların atılmasına temel oluşturacak doğru vizyonları belirleyebilmek için toplumsal birliktelik sağlamamız şarttır” dedi.

KTTO‘nun Kuzey Kıbrıs’ı “uluslararası hukukun” bir parçası haline getirme hedefine bağlı siyasi ve ekonomik vizyonun belirlenmesinin esas olduğu kaydedilen açıklamada, serbest piyasa ekonomisi değerlerine saygılı yatırım ortamını geliştirmek, dış pazarlara erişimi artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve rekabet edebilirliği arttırmak, yenilenebilir enerji kaynakları için özel sektör yatırımlarını teşvik etmek, Türkiye’den gelen suyu verimli bir şekilde kullanmak; yabancı sermaye ile ortaklık kapasitesini geliştirmek gerektiği kaydedildi.