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KTTO’dan Direkt Uçuşlar İçin İngiltere’de Hazırlanan Meclis Önergesine Destek!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos, Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar için İngiltere’de hazırlanan Meclis Önergesi’ne destek verdi.

KTTO’dan Direkt Uçuşlar İçin İngiltere’de Hazırlanan Meclis Önergesine Destek!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos, Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar için İngiltere’de hazırlanan Meclis Önergesi’ne destek verdi.

19 Haziran 2018 Salı 10:41
KTTO’dan Direkt Uçuşlar İçin İngiltere’de Hazırlanan Meclis Önergesine Destek!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos, Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar için İngiltere’de hazırlanan Meclis Önergesi’ne destek verdi.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılan Deniz ve Kombos, pazar günü festivalde imzaya açılan İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar önergesine imza koydu.

Festivalde düzenlenen ortak basın toplantısındaki konuşmasına, İngiltere’nin Kıbrıs’ın garantör ülkelerden biri olduğunu anımsatarak başlayan KTTO Başkanı Turgay Deniz, çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin 2004 yılında Annan Planı’na “Evet” dediğini belirtti.

Deniz, Kıbrıslı Türklere izolasyonların kaldırılacağı yönünde sözler verildiği, ancak bu sözlerin tutulmadığını söyledi ve “Bu karar bugüne kadar maalesef uygulanmadı. Bu olacak iş değildir” dedi.

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İzolasyonlar nedeniyle Kıbrıs Türk ekonomisinin bugüne kadar istenilen düzeye gelemediğine de dikkat çeken KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıslı Türklerin yaşamlarını olumsuz etkileyen izolasyonların biran evvel kaldırılması ve direkt uçuşların başlatılmasını istedi.

KTTO Heyeti dün gece de onurlarına verilen yemeğe de katıldı. Yemekte, İngiltere’deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata; Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal ve basın mensupları da hazır bulundu.

 

 

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Son Güncelleme: 19.06.2018 14:48
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