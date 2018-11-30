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Ktto’nun Gaziantep Temasları…

KTTO’NUN  GAZİANTEP TEMASLARI…

Ktto’nun Gaziantep Temasları…

KTTO’NUN  GAZİANTEP TEMASLARI…

30 Kasım 2018 Cuma 10:37
Ktto’nun Gaziantep Temasları…

KTTO’NUN  GAZİANTEP TEMASLARI…

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Gaziantep’e düzenlediği 2 günlük gezide, araştırma ve incelemelerde bulundu.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, dün, ziyaretin ilk gününde Gaziantep Valiliği, Gaziantep Ticaret Odası,  Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Teknopark ziyaretleri gerçekleştirilirken, Gaziantep iş dünyası ile işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla istişare ve işbirliği toplantıları düzenlendi ve Gaziantep ekonomisi, ticareti, sanayisi ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili bilgi alındı.

Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO Heyeti, ziyaretin ikinci gününde ise, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bölgenin kurumsal yapısı, işleyişi, yönetimi, bölgedeki firmalar ve politikalar hakkında bilgi aldı.

Gaziantep ziyaretini değerlendiren Oda Başkanı Turgay Deniz, bu ziyaret kapsamında yapılan istişare ve işbirliği toplantıları ile alınan bilgilerin önemine değinerek “Bunların devamlılığı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

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