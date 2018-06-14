Ktto Londra’da 2’nci Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne Katılacak

KKTC’YE DİREKT UÇUŞLARIN SAĞLANMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILACAKLefkoşa, 14 Haziran 18 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 17 Haziran’da Londra’da gerçekleşecek olan 2’nci Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılacak.Festivalde KKTC’ye direkt uçuşların sağlanması için imza kampanyası başlatacaklarını açıklayan KTTO Başkanı Turgay Deniz, “İlk hedef 10 bin imza” dedi.KTTO’dan yapılan açıklamaya göre,pazar günü yapılacak festivalde KTTO, Başkan Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos tarafından temsil edilecek.16 Haziran’da Londra’ya gidip, 20 Haziran’da ülkeye dönecek olan KKTO Heyeti, 18 Haziran Pazartesi günü, daha önce Kıbrıs’ta imzalanan Londra Türk Ticaret Odası – Kıbrıs Türk Ticaret Odası İşbirliği Protokolü’nü bu kez Londra’da imzalayacak.Gerek Kıbrıs ve gerekse Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin en büyük sorunlarından birinin direkt uçuşlar olduğuna dikkat çeken KTTO Başkanı Turgay Deniz, “2’nci Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde başlatacağımız imza kampanyasında ilk hedefimiz 10 bin imza toplamaktır. Daha sonra imza sayısını 100 bine çıkartmayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ilişkileri canlandırmak istediklerini belirten Başkan Deniz, “KKTC Hükümetleri bu konuda adım atmalıdır. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler askerlikten muaf tutulmalıdır. Onlara da seçme ve seçilme hakları tanınmalıdır. Tatillerini ülkemizde geçirmeleri, ülkemize yatırım yapmaları, ev almaları, iş kurmaları KKTC ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.Deniz, iki ticaret odası arasında imzalanan protokolün de bu konularda yardımlaşmayı sağlamayı hedeflediğine işaret etti.(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI