Ktto Heyeti Türkiye-kktc Ticaret Odası Forumu İlk Toplantısı İçin Ankara’ya Gidiyor



Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Türkiye- KKTC Ticaret Odası Forumu ilk toplantısını 16 Kasım Cuma günü Ankara’da yapacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan verilen bilgiye göre, forumun ilk toplantısına, Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin de katılmasını beklendiği kaydedildi.

3 Temmuz’da Lefkoşa’da imzalanan Mutabakat Zaptı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında oluşturulan Türkiye- KKTC Ticaret Odası Forumunun Ankara’daki ilk toplantısında, Forum Eş Başkanları Cihat Lokmanoğlu ve Mustafa Genç, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bakanlar birer konuşma yapacak.

Forumun Cuma günü gerçekleştireceği ikinci oturumunda 2019 yılı öncelikleri tartışılacak ve Eylem Planı görüşülecek.

Türkiye- KKTC Ticaret Odası Forumu toplantısı nedeniyle Ankara’ya gidecek Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti, yarın Anıtkabiri ziyaret ederek, çelenk koyacak ve KKTC’nin 35’inci Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu’na katılacak.

KTTO heyeti, aynı gün Ankara Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(TUĞ/ŞEB)

