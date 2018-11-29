Ktto Heyeti Gaziantep\'te Temaslarda Bulunuyor

KTTO, GAZİANTEP İLE TİCARİ İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK İSTİYORLefkoşa, 30 Kasım 18 : Gaziantep iş dünyasıyla iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla istişare ve işbirliği toplantıları gerçekleştirmek üzere Gaziantep’te bulunan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti bugün Gaziantep Valiliği, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Teknoparkı ziyaret etti.KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, KTTO Başkanı Turgay Deniz, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasında son derece güçlü tarihi, kültürel, ekonomik ve ticari bağlar olduğunu belirterek, bu bağları güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Deniz, Kıbrıslı Türklerin adadaki geleceklerinin de bu bağların güçlü olmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.KTTO Heyeti, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Odaların Yönetim Kurulu Üyeleriyle de bir araya geldi. Oda ziyaretleri kapsamında KTTO Heyeti ile Odaların üyeleri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Oda başkanları Gaziantep’in ekonomik ve ticari potansiyeli hakkında bilgi verirken, KTTO’nun Gaziantep ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade etti.Ziyaretlerde, KKTC iş dünyasının Türkiye ile ticari işbirliğinin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Deniz, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin, iki taraf için de avantaja dönüştürülebilecek şekilde geliştirilmesi, ticarete ve üretime yönelik ortak işbirlikleri, girişim ve yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir” dedi.

KTTO Heyeti, aynı gün Gaziantep Teknopark yetkilileri tarafından sunulan “teknoloji geliştirme bölgeleri” konulu brifing alarak, ülkemizde bu konudaki çalışma ve uygulamalara yaklaşımlarını zenginleştirecek bilgiler edindiler.

KTTO Heyeti, yarın ise Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, bölgenin çalışmaları hakkında bilgi alacak.(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI