Ktto Gaziantep’e Gidiyor

Lefkoşa, 27 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve oda yetkililerinden oluşan bir heyet, Gaziantep’te temaslarda bulunacak.



KTTO’dan verilen bilgiye göre Perşembe gün gidecek olan heyet, Gaziantep Valisi, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Teknopark’ı da ziyaret edecek.



Deniz başkanlığındaki heyet, temaslarını tamamlayarak Cuma akşamı adaya dönecek.

(ID/ÖK)





