Ktto, Derinya Ve Aplıç Kapılarının Açılması Nedeniyle Kıbrıs Türk Ve Kıbrıs Rum Liderliklerini Kutladı



Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Ticaret Odası, Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarını artırmayı amaçlayan çalışmaların, Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasının sonuç verdiğini belirterek, uzun zamandır devam eden tartışma ve çalışmaların sonucu olan bu olumlu gelişme nedeniyle Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderliklerini kutladı.

KTTO’dan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Kıbrıs adası üzerinde yaşayan iki halkın ve diğer insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olacak bu tür adımların büyük bir önemi olduğuna inandığı belirtildi.

Bu bağlamda, özellikle Lefkoşa’da, Mağusa Kapısı ve Baf Kapısı bölgelerinde yeni geçiş noktalarına ihtiyaç duyulduğunun, Güney Kıbrıs ile ticaret yapmaya çalışan iş insanlarımıza kolaylık sağlaması bakımından Haspolat’ta bir geçiş noktasının oluşturulması gerektiğinin altını çizen KTTO, “Güney ve Kuzey Kıbrıs’taki ticaret odalarının büyük katkıları ile olgunlaştırılan mobil telefonların iki tarafta çalışmasını sağlayacak düzenleme de geciktirilmeden uygulanmalıdır. Bu uygulamanın hayata geçirilmesini engelleyen ‘bir tarafa siyasi avantaj sağlayacak’ gerekçesi, kabul edilemez bir gerekçedir. Bu tür gerekçeler, günlük hayatımızı kolaylaştıracak ve insan ilişkilerinin gelişmesine katkı koyacak düzenlemeleri engellememelidir” dedi.

Kıbrıs sorununa kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasının herkesin dileği olduğunu ifade eden KTTO, aradan yıllar geçtiği halde bu konudaki çalışmaların başarıya ulaştırılmadığını da belirtti.

Bu gerçeği dikkate alarak, iki halkın ilişkilerini geliştirecek, iş insanlarının karşılıklı olarak iş yapmasına olanak verecek ve hayatı kolaylaştıracak önlemleri hayata geçirmeye öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan KTTO, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu amaçla yapılmış her girişimin arkasında olmuş, gerekli hallerde katkı koymaktan kaçınmamıştır. KTTO, bundan sonra da aynı arayış içinde olacak ve iki halkın ilişkilerinin gelişmesine katkı koymaya devam edecektir” dedi.

(AK/ŞEB)

