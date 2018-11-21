Ktto Ab Kobi Zirvesi’ne Katıldı

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) Avrupa Birliği (AB) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Zirvesi’ne katıldığı bildirildi.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Avusturya’nın Graz şehrinde düzenlenen AB KOBİ Zirvesi’ne KTTO Başkanı Turgay Deniz de katıldı. Deniz’e, yönetim kurulu üyesi Salih Çeliker ve Brüksel Temsilcisi Lale Şener eşlik etti.

Yaklaşık 600 delegenin temsil edildiği, AB’den üst düzey yetkililerin katıldığı KOBİ Zirvesi’nin gündemini “inovasyon ve dijitalleşme” oluşturdu. Avrupa İşletme Teşvik Ödülleri’nin de verildiği zirvenin sonunda inovasyona yönelik manifesto yayınlaması bekleniyor.

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