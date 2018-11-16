banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93616
ALTIN
209.459
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8377
EURO
6.0898
Mutluyaka'ya ateş düştü
MUTLUYAKA'YA ATEŞ DÜŞTÜ
Sahile 15 kilo uyuşturucu vurdu
SAHİLE 15 KİLO UYUŞTURUCU VURDU
Terkan 3 gün daha tutuklu kalacak
Terkan 3 gün daha tutuklu...
Apo sloganına tutuklama
Apo sloganına tutuklama
banner282

Ktto 60’ıncı Yaşını Dış Misyonlarla Kutladı

Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 60’ıncı yılını dış misyonlara verdiği davetle kutladı.KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan Bedesten’de düzenlenen etkinliğeEkonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Hollanda, Avusturya, Rusya, Fransa, İtalya, Türkiye ile diğer ülkelerden çok sayıda büyükelçi ve diplomatlar katıldı. Resepsiyonda gösterilen belgesel tadındaki kısa videoda KTTO’nun 60 yıllık varlığı...

Ktto 60’ıncı Yaşını Dış Misyonlarla Kutladı

Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 60’ıncı yılını dış misyonlara verdiği davetle kutladı.KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan Bedesten’de düzenlenen etkinliğeEkonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Hollanda, Avusturya, Rusya, Fransa, İtalya, Türkiye ile diğer ülkelerden çok sayıda büyükelçi ve diplomatlar katıldı. Resepsiyonda gösterilen belgesel tadındaki kısa videoda KTTO’nun 60 yıllık varlığı...

16 Kasım 2018 Cuma 18:13
Ktto 60’ıncı Yaşını Dış Misyonlarla Kutladı

Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 60’ıncı yılını dış misyonlara verdiği davetle kutladı.
KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan Bedesten’de düzenlenen etkinliğeEkonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Hollanda, Avusturya, Rusya, Fransa, İtalya, Türkiye ile diğer ülkelerden çok sayıda büyükelçi ve diplomatlar katıldı.
Resepsiyonda gösterilen belgesel tadındaki kısa videoda KTTO’nun 60 yıllık varlığı ile Kıbrıs Türk halkının ekonomik refahı için yaptığı faaliyetleri anlatıldı.
Video gösteriminin ardından Oda Başkanı Turgay Deniz yaptığı açılış konuşmasında, KTTO’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uluslararası tanınmışlık statüsüne sahip olan birkaç kurumdan biri olduğunu belirtti.
Deniz, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı kurumları nezdinde KKTC halkı ile iş insanlarını en iyi şekilde temsil edebilmek için büyük çaba harcadıklarını kaydetti.
Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ve Kıbrıslı Rum meslektaşlarıyla iş birliği sağlamak konusunda bir an bile tereddüt etmediklerini belirten Deniz, ancak ortak çalışmaların Kıbrıslı Rum liderlerin siyasi baskılarından dolayı sınırlandırıldığını belirtti.
Mutabık kalınan parametreler çerçevesinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in son günlerde yaptığı beyanların iki tarafın görüş farklılıklarını açıkca ortaya koyduğunu söyleyen Deniz, tüm siyasi görüşlere karşın Güney Kıbrıs’ı iş birliği sağlamak konusunda daha cesur olmaya davet etti.
Deniz, Kıbrıs sorunu dahil Kıbrıs halkının yaşadığı tüm sorunlara ilişkin Türkiye’yi destek veren tek ülke olarak gördüklerini kaydetti.
Başkan Deniz’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KTTO’nun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve aynı zamanda ülke ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı resepsiyon, KTTO’nun 60’ıncı yıl pastasının kesilmesi ve müzik dinletisinin ardından son buldu.
(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mutluyaka'ya ateş düştü
Mutluyaka'ya ateş düştü
Mağusa hayvan barınağında rezalet
Mağusa hayvan barınağında rezalet
Özersay: “Önümüzdeki yıl bakanlık merkez örgütünde yaklaşık yüzde 25,7 tasarrufa gidilecek”
Özersay: “Önümüzdeki yıl bakanlık merkez örgütünde yaklaşık yüzde 25,7 tasarrufa gidilecek”
UBP MYK’sı belli oldu
UBP MYK’sı belli oldu
2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı...başbakanlık Bütçesi Komitede Onaylandı
2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı...başbakanlık Bütçesi Komitede Onaylandı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Haspolat-Taşkent kavşağı batısındaki iptal edilen yaya geçidi konusunda açıklama yaptı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Haspolat-Taşkent kavşağı batısındaki iptal edilen yaya geçidi konusunda açıklama yaptı
Kttb Antibiyotik Kullanımı Konusunda Büyük Sorunlar Bulunduğu Uyarısı Yaptı
Kttb Antibiyotik Kullanımı Konusunda Büyük Sorunlar Bulunduğu Uyarısı Yaptı
Kalkanlı Yaşam Evi için bağış hesabı açıldı
Kalkanlı Yaşam Evi için bağış hesabı açıldı
Kttb 18 Kasım’da Fidan Dikim Etkinliği Düzenleyecek
Kttb 18 Kasım’da Fidan Dikim Etkinliği Düzenleyecek
LAÜ ev sahipliğinde Lefke Kadınlar Konseyi yemeği düzenlendi
LAÜ ev sahipliğinde Lefke Kadınlar Konseyi yemeği düzenlendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim