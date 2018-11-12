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Ktto, 60’ıncı Yaşını Balo İle Kutladı

DENİZ: “BUGÜNKÜ MÜCADELEMİZ 60 YIL ÖNCEKİ KADAR HAYATİDİR”

Ktto, 60’ıncı Yaşını Balo İle Kutladı

DENİZ: “BUGÜNKÜ MÜCADELEMİZ 60 YIL ÖNCEKİ KADAR HAYATİDİR”

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:21
Ktto, 60’ıncı Yaşını Balo İle Kutladı
DENİZ: “BUGÜNKÜ MÜCADELEMİZ 60 YIL ÖNCEKİ KADAR HAYATİDİR”

Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 60’ıncı yaşını düzenlediği balo ile kutladı.
KTTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Odası’nın yarım asrı aşan yaşına özel düzenlenen geceye Başbakan Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile çok sayıda bakan ve iş insanı katıldı.
Gecede yaptığı konuşmada KTTO’nun 60 yıllık mücadelesine ve uluslararası tanınmış statüsüne vurgu yapan KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Bugünkü mücadelenin varoluş mücadelesi kadar hayati” olduğunu belirtti.
KTTO Başkanı Turgay Deniz, bugünlerde toplum olarak ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalındığını vurguladı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın köklü ve uluslararası tanınmış birkaç kurumdan biri olduğunu belirten Deniz, mücadelede öncü rolü olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na önemli bir görev düştüğünü kaydetti.
“Gerek hükümetimiz, gerek Türkiye hükümeti ve iş örgütleri ile tam bir dayanışma içinde hareket etmekteyiz. Bu anlayışla, Kıbrıslı Rum dostlarımızla her türlü işbirliği geliştirmeye hazırız ve bunun için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koymaktan çekinmiyoruz. Bu amacımıza ulaşabilmek için gerek Avrupa’da, gerek İslam dünyasında halkımızı ve iş dünyamızı en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesini vermekteyiz” ifadelerini kullanan Deniz, “Bugünkü mücadelemiz, en az 60 yıl önceki kadar hayatidir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu hayatiyetin gerektirdiği dikkat ve özveri ile mücadelesine devam etmek kararlılığındadır” dedi.
Gecede, odanın kurucu üyeleri ile 1958, 1959 ve 1960 yıllarında kayıt yapan üyelere plaket verildi.
(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI
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