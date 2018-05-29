KTTO Yönetimi Güzelyurtlu Üyeleriyle Toplantı Gerçekleştirdi



TOPLANTI TİCARİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARINI BİRLİKTE DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu,bölgelerde yaşanan ticari sorunları ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek amacıyla Güzelyurtlu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.



KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’taki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yer alan toplantıya,KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTTO Başkan Vekili Mehmet Eziç, yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve KTTO’nun Güzelyurtlu üyeleri katıldı.





“Güzelyurt Bölgesi KTTO Üyeleri Buluşması” dün akşam yapıldı. Toplantı KTTO Başkanı Turgay Deniz’in konuşması ile başladı.Göreve geldikleri günden beri yaptıklarını anlatan Deniz, yükselen döviz karşısında devlet yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve KTTO olarak taleplerini de Güzelyurtlu üyelerle paylaştı.Katılımcıların kendi bölgelerinde yaşadıklarına dair yönelttikleri soruların bir kısmı KTTO Yönetim Kurulu tarafından cevaplandırılırken, bir kısmı da çalışmaların yapılıp üyelerin bilgilendirilmeleri amacıyla not edildi.