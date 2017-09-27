KTTO: “vergi Affı Değil, Vergi Reformu Konuşmak İstiyoruz”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 2014 öncesinden kalan vergi borçlarının tahsilini kolaylaştırmak amacıyla çıkarılan af kararnamesini değerlendirerek, “Vergi aflarını değil, vergi reformunu konuşmak istiyoruz” dedi.

Konuyla ilgili KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, vergi borçlarının birikmesinin ve tahsilatı kolaylaştırmak amacıyla af çıkarılmak zorunda kalınmasının vergi sistemindeki çarpıklıkların kanıtı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, verginin, kamusal hizmetlerin finansmanı için bir araç olduğu ancak vergilerin işletmeler ve toplam ekonomi üzerinde bir yük oluşturduğunun da unutulmaması gerektiği; vergi sisteminin bu iki faktörün dengelenmesi ile oluşturulmasına ihtiyaç olduğu belirtildi.

Oda açıklamasında, “Vergi yükü ödenemeyecek boyutlara varırsa, bu hem bazı işletmelerin devreden çıkmasına, hem de vergi borçlarının birikerek sistemin çalışmamasına neden olur” denildi.

Açıklamada KKTC’de vergi düzenlemeleri ile vergi aflarının ‘popülist’ bir tutumla belirlendiği, bunun da ‘adaletsizliklerle birlikte halkın güvensizlik duygusunu artırdığı’ ve sonuçta sistemin çalışamaz hale geldiği kaydedildi.

“Yeni adaletsizlikler ve anomaliler üreten vergi aflarını değil, sistemi iyileştirecek ve işleyişini kolaylaştıracak vergi reformu konuşulmalı” denilen açıklamada, KTTO’nun halkı rahatlatacak ve kamunun bütçe planlamalarını kolaylaştıracak yeni vergi sistemi için katkı yapmaya ve hükümetler ile birlikte çalışmaya hazır olduğu ifade edildi.